В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму

Местные чиновники сообщают о семикратном превышении нормы выброса газа на полигоне бытовых отходов «Ядрово». Сотрудники МЧС Подмосковья проводят рекультивацию для сокращения влияния полигона на природу. Спасатели утверждают, что к 10 утра смогли провести более десятка замеров в Волоколамском районе, не обнаружив присутствия вредных элементов, а угрозы жизни для населения нет. Тем не менее сегодня ночью жители района в очередной раз жаловались на неприятный запах в воздухе.
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