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| | В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму

В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму

Сегодня, 14:16
Сегодня ночью удалось зафиксировать семикратное увеличение допустимой нормы газа на полигоне «Ядрово». Люди снова пожаловались на неприятный запах в воздухе.

В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму

 

Местные чиновники сообщают о семикратном превышении нормы выброса газа на полигоне бытовых отходов «Ядрово». Сотрудники МЧС Подмосковья проводят рекультивацию для сокращения влияния полигона на природу. Спасатели утверждают, что к 10 утра смогли провести более десятка замеров в Волоколамском районе, не обнаружив присутствия вредных элементов, а угрозы жизни для населения нет. Тем не менее сегодня ночью жители района в очередной раз жаловались на неприятный запах в воздухе.
 
С конца зимы поступают жалобы на зловоние с «Ядрово». Недавно в больницу Волоколамского района попади 50 детей с диагнозом «отравление». В минувшую среду люди устроили митинг у клиники, куда прибыли губернатор Андрей Воробьев с помощниками и охраной. Вчера прошел еще родин пикет.

Никита Готский
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