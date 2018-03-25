В Ростове сыр, прилетевший с другой планеты, вызвал шумиху

Ростовчане нашли сыр, «прилетевший с другой планеты». В ростовском магазине на витрине лежал сыр, произведенный явно не на нашей планете.

В магазине Ростова один клиент обратил внимание на очень загадочный сыр. Загадочность молочного продукта составляла в дате его производства. На упаковке было написано, что сыр изготовлен 29 февраля 2018 года. Однако в этом году в феврале нет такого числа.

Анна Котова

Клиента магазина волновал всего один вопрос, если молочный продукт изготовлен в не существующий день, значит за него можно не платить, так как этого сыра не существует. Отметим, что логически правда на стороне покупателя. Сыра в принципе не должно существовать. Скорее всего, продавцы, которые ставили даты, не правильно поставили, не удосужившись заглянуть в календарь.