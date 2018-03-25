Из-за схода лавин Приэльбрусье было закрыто для туристов

С 9:00 25 марта до 18:00 26 марта для туристов закрыли поляны Нарзанов, Чегет, Азау, а также все канатные дороги в КБР. Дело в том, что в республике выпало много снега.

Анна Котова

Пресс-служба ГУ МЧС Кабардино-Балкарии проинформировала, что Федеральная трасса Прохладный – Азау закрыта для движения из-за обильных осадков. Отметим, что также была сформирована специальная комиссии, которая координирует экстренные службы и решает все возникшие вопросы. Специалисты гидрометцентра сообщили, что возможность схождения лавин продлится еще несколько дней.Напоминаем, 24 марта в Приэльбрулье лавина сошла прям на автомобильную парковку. Под большим количеством снега оказались 15 машин, которые спасатели откопали только к вечеру.