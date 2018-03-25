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| | По Ростову прогуливался мужчина с аквариумом на голове

По Ростову прогуливался мужчина с аквариумом на голове

Сегодня, 13:05
Жители Ростова-на-Дону могли наблюдать мужчину, у которого на голове вместо шапки или другого традиционного головного убора был аквариум. Молодой человек невозмутимо прогуливался по улицам донской столицы, привлекая к себе внимание прохожих и обитателей Западного жилого массива донской столицы.

По Ростову прогуливался мужчина с аквариумом на голове

 

Ростовчане, встретившие этого мужчину, первым делом фотографировали его на мобильный телефон, чтобы потом разместить в интернете. Один из фотографов выложил снимок в соцсети «ВКонтакте». Сам обладатель аквариума не стал объяснять, с чем связан его выбор головного убора, поэтому автор поста предположил, что ростовчанину надоело ждать весну, и он решил основательно утеплиться.

По Ростову прогуливался мужчина с аквариумом на голове

 

Пользователи заявили, что уже не раз встречали этого мужчину, но всякий раз с разным предметом на голове. Одни написали, что раньше на нем был противогаз, другие вспомнили, что видели его в некоем подобии рыцарского шлема с забралом. Однако все сошлись на том, что у носителя аквариума явно выраженное психическое расстройство.
Дарья Светозарова
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