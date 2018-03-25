Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Китайцы заманивают туристов «самым страшным» мостом из стекла На Камчатке от упавшей глыбы льда с крыши погибла 3-летняя девочка Специалисты рассказали обо всех угрозах смартфона, через которые следят за его владельцем Видео с «плывущей по воздуху» собакой насмешило интернет Декольте Анны Седоковой покоряет просторы социальной сети Instagram По Ростову прогуливался мужчина с аквариумом на голове Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в три раза Американские специалисты сравнили Samsung Galaxy S9 и Huawei P20 «Дэдпула» обвинили в плагиате скрещенных конечностей Ученые: Кошки являются секретными шпионами НЛО Индийские учёные шокированы «курящим» слоном, который попал на видео «Невероятно и фантастично»: Яна Рудковская возвращается с отдыха на Мальдивах
| | Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в три раза

Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в три раза

Сегодня, 13:00
В пресс-издании Минкультуры РФ сообщили, что за последние 6 лет работники культурологических учреждений стали зарабатывать в 3 раза больше. Эксперты провели анализ заработка сотрудников культурной сферы.

Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в три раза

 

По данным Минкультуры стало известно, что в 2017 году рабочие федеральных учреждений в среднем получали 59,56 тыс рублей в месяц. Сотрудники региональных учреждений зарабатывали гораздо ниже – 37,82 тыс рублей. Муниципальные представители оказались самыми дешевыми работниками – 25,33 тыс руб в месяц.

Отметим, что общее количество рабочих в данной сфере составляет более 500 000 человек. Известно, что с 2013 года численность сотрудников культуры начала снижаться (до этого насчитывалось 670 000 человек – прим. VladTime).

Напомним, что анализ провели по поводу того, что 25 марта отмечают День работника культуры, который празднуется на территории России с 2007 года.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Сегодня работники культуры отмечают профессиональный праздник
Сегодня работники культуры отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 25 марта, работники культуры в России отмечают профессиональный праздник уже 10-й год подряд, начиная с 2008 года. Праздник был учрежден президентом

Работникам культуры Владимирской области увеличат зарплату
Работникам культуры Владимирской области увеличат зарплату

Около 270 миллионов рублей будет распределено между муниципалитетами по указам Президента России на увеличение заработной платы работников культуры

Правительство РФ в два раза увеличит финансовую помощь театрам и режиссерам
Правительство РФ в два раза увеличит финансовую помощь театрам и режиссерам

Правительство вдвое увеличит финансовую поддержку театрам и режиссерам в следующем году. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече Союза

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости