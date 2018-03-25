Зарплата работников культуры с 2011 года выросла почти в три раза

В пресс-издании Минкультуры РФ сообщили, что за последние 6 лет работники культурологических учреждений стали зарабатывать в 3 раза больше. Эксперты провели анализ заработка сотрудников культурной сферы.

По данным Минкультуры стало известно, что в 2017 году рабочие федеральных учреждений в среднем получали 59,56 тыс рублей в месяц. Сотрудники региональных учреждений зарабатывали гораздо ниже – 37,82 тыс рублей. Муниципальные представители оказались самыми дешевыми работниками – 25,33 тыс руб в месяц.Отметим, что общее количество рабочих в данной сфере составляет более 500 000 человек. Известно, что с 2013 года численность сотрудников культуры начала снижаться (до этого насчитывалось 670 000 человек – прим. VladTime).Напомним, что анализ провели по поводу того, что 25 марта отмечают День работника культуры, который празднуется на территории России с 2007 года.