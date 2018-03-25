В Подмосковье на трех мусорных полигонах проводят дегазацию отходов

В Главном управлении МЧС России по МО сообщили, что начали производить дегазацию на территории 3-х полигонов (в Балашихе, Волоколамске и Клину).

В пресс-службе МЧС сказано, что работы основаны на бурения скважин. Манипуляцию проводят для того, чтобы собрать биогаз, который подключен к факельной газосжигательной подстанции. Известно, что эксперты сжигают газы под температурой 1200 градусов Цельсия. В сообщении также сказано о том, что в скором времени будет налажена система по сбору переработанного газа, который позже перенаправят в электроэнергию.Сотрудники МЧС заявили, что на сегодняшний день на всех трех мусорных полигонах не обнаружено повышенного количества загрязняющих веществ, поэтому местным жителям нет повода для беспокойства.Отметим, что жители Волоколамска сообщают обратное. В соцсетях можно узреть, как волоколамчане бурно обсуждают неприятных запах вокруг их периметра.