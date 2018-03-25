В Подмосковье на трех мусорных полигонах проводят дегазацию отходов

В пресс-службе МЧС сказано, что работы основаны на бурения скважин. Манипуляцию проводят для того, чтобы собрать биогаз, который подключен к факельной газосжигательной подстанции. Известно, что эксперты сжигают газы под температурой 1200 градусов Цельсия. В сообщении также сказано о том, что в скором времени будет налажена система по сбору переработанного газа, который позже перенаправят в электроэнергию.
Сотрудники МЧС заявили, что на сегодняшний день на всех трех мусорных полигонах не обнаружено повышенного количества загрязняющих веществ, поэтому местным жителям нет повода для беспокойства.
Отметим, что жители Волоколамска сообщают обратное. В соцсетях можно узреть, как волоколамчане бурно обсуждают неприятных запах вокруг их периметра.
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