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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Журналистка Cosmopolitan не смогла пройти 30-дневные секс-испытания

Журналистка Cosmopolitan не смогла пройти 30-дневные секс-испытания

Сегодня, 10:42
Журналистка Cosmopolitan Пейсли Гилмор вместе с мужем приняла участие в 30-дневном секс-эксперименте. Однако, несмотря на все приложенные усилия, девушка не смогла выдержать эти «испытания».

Журналистка Cosmopolitan не смогла пройти 30-дневные секс-испытания

 

Согласно установленным правилам, пара, которая приняла условия челленджа, должна в течение 30 дней ежедневно вступать в интимные связи, но при этом соблюдать особые инструкции. Последние постоянно менялись, так как в один из дней пара должна была заняться сексом исключительно в дневное время или только в общественном месте.

По словам Пейсли Гилмор, они с супругом «осилили» лишь 14 пунктов из положенных 30, поскольку в дело вмешались различные обстоятельства. В один из дней пара отказалась от интима из-за сильной усталости, связанной с напряженным рабочим графиком, затем мужа отправили в служебную командировку, после которой оба супруга заболели гриппом.

Сама журналистка осталась довольна полученным опытом, так как теперь она поняла, что работающая пара не спососбна в силу ряда обстоятельств предаваться радостям плотской любви ежедневно, и это вполне нормально.
Пойда Анна
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