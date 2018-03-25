Журналистка Cosmopolitan не смогла пройти 30-дневные секс-испытания

Журналистка Cosmopolitan Пейсли Гилмор вместе с мужем приняла участие в 30-дневном секс-эксперименте. Однако, несмотря на все приложенные усилия, девушка не смогла выдержать эти «испытания».

Пойда Анна

Согласно установленным правилам, пара, которая приняла условия челленджа, должна в течение 30 дней ежедневно вступать в интимные связи, но при этом соблюдать особые инструкции. Последние постоянно менялись, так как в один из дней пара должна была заняться сексом исключительно в дневное время или только в общественном месте.По словам Пейсли Гилмор, они с супругом «осилили» лишь 14 пунктов из положенных 30, поскольку в дело вмешались различные обстоятельства. В один из дней пара отказалась от интима из-за сильной усталости, связанной с напряженным рабочим графиком, затем мужа отправили в служебную командировку, после которой оба супруга заболели гриппом.Сама журналистка осталась довольна полученным опытом, так как теперь она поняла, что работающая пара не спососбна в силу ряда обстоятельств предаваться радостям плотской любви ежедневно, и это вполне нормально.