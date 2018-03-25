Принц Гарри и Меган Маркл планируют иметь интернациональную семью

Королевские источники сообщили, что пара принц Гарри и Меган Маркл уже давно задумываются об усыновлении сразу нескольких детей. При этом малыши будут из разных стран мира, чтобы создать интернациональную семью, как у Анджелины Джоли.

Светлана Славянская

В нескольких интервью молодой принц признался, что очень давно уже хочет иметь собственных детей. И теперь, когда он нашел Меган Маркл, надеется в ближайшем будущем стать отцом, передает американское издание Gossip Cop. По словам представителей из Кенсингтонского дворца, пара пока не может официально заявить о своих планах об усыновлении, поскольку пока ещё не состоит в браке.Сообщается, что Гарри и Маркл испытывают привязанность к Африке. Пара неоднократно путешествовала в африканские страны и теперь мечтает усыновить малыша. Стоит отметить, что сама Анджелина Джоли усыновила детей из Пакистана и Камбоджи.