Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом «Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом В Волоколамске проведут всеобщую диспансеризацию Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году Ученые обнаружили останки таинственных монстров с планеты Нибиру на Земле 61-летний сторонник плоской Земли совершил полет на самодельной ракете В Гонконге рассказали о том, какую угрозу представляют чужеродные животные Советы экспертов Голливуда: Как сохранить молодость кожи Поклонники сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа
| | Принц Гарри и Меган Маркл планируют иметь интернациональную семью

Принц Гарри и Меган Маркл планируют иметь интернациональную семью

Сегодня, 10:24
Королевские источники сообщили, что пара принц Гарри и Меган Маркл уже давно задумываются об усыновлении сразу нескольких детей. При этом малыши будут из разных стран мира, чтобы создать интернациональную семью, как у Анджелины Джоли.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют иметь интернациональную семью

 

В нескольких интервью молодой принц признался, что очень давно уже хочет иметь собственных детей. И теперь, когда он нашел Меган Маркл, надеется в ближайшем будущем стать отцом, передает американское издание Gossip Cop. По словам представителей из Кенсингтонского дворца, пара пока не может официально заявить о своих планах об усыновлении, поскольку пока ещё не состоит в браке.

Сообщается, что Гарри и Маркл испытывают привязанность к Африке. Пара неоднократно путешествовала в африканские страны и теперь мечтает усыновить малыша. Стоит отметить, что сама Анджелина Джоли усыновила детей из Пакистана и Камбоджи.
Светлана Славянская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Принц Гарри и Меган Маркл собираются провести вместе пасхальные праздники
Принц Гарри и Меган Маркл собираются провести вместе пасхальные праздники

Британский принц Гарри и его возлюбленная актриса Меган Маркл собираются провести вместе пасхальные праздники. Об этом информирует иностранное издание Daily

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о помолвке
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о помолвке

В интернете представитель королевской семьи написал, что принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены.

Принц Гарри готовится к свадьбе с Меган Маркл
Принц Гарри готовится к свадьбе с Меган Маркл

Сегодня в Великобритании отмечают день матери, по традиции перед официальным объявлением помолвки принц Гарри должен представить Меган королеве Соединённого

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости