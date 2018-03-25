В Волоколамске проведут всеобщую диспансеризацию

26 марта в Волоколамске проведут всеобщее обследование детей, живущих в городе. Эту информацию журналистам предоставил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Анна Котова

Дмитрий Марков проинформировал, что представители здравоохранения планируют провести полную глубокую диспансеризацию. Детей, проживающих в городе, будут обследовать только с согласия родителей, а взрослые сами могут обратиться к медикам, если захотят. Марков добавил, что медосмотр будет длиться примерно два-три месяца.Напоминаем, что в районе полигона «Ядрово», который расположен недалеко от Волоколамска, специалисты ввели чрезвычайную ситуацию. Власти сообщают, что имеется информация о выбросе свалочного газа на мусорной свалке. Дело в том, что медики зафиксировали плохое самочувствие у нескольких десятков детей из этого района. Однако эксперты говорят, что показатели не превысили норму по выбросу вредных веществ в воздухе.