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| | Авиакомпания Qantas совершила первый беспересадочный перелёт из Австралии в Лондон

Авиакомпания Qantas совершила первый беспересадочный перелёт из Австралии в Лондон

Сегодня, 09:55
Австралийской авиакомпанией Qantas Airlines был совершён первый в истории беспересадочный пассажирский перелёт из Австралии в Великобританию.

Авиакомпания Qantas совершила первый беспересадочный перелёт из Австралии в Лондон

 

Длительность авиаперелёта из австралийского города Перт в великобританскую столицу, город Лондон, составила 17 часов. Расстояние самолёт Boeing 787 Dreamliner преодолел в 14 с половиной тысяч километров. При этом полёт был совершён на биотопливе, который на 10 процентов состоял из горчичного масла. Это сократило выбросы углекислого газа на семь процентов, что немаловажно для экологии Земли.

Теперь данный рейс без пересадок будет регулярным авиаперелётом, связывающим континент Австралию с Европой. Обычно при таком перелете использовались пересадки из-за огромного расстояния. Также компанией Qantas Airlines планируются совершать перелёты в Британию из Сиднея и Мельбурна.
Дарья Дмитриева
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