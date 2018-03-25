Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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| | Психологи выяснили, как мозг превращает жизнь в череду неудач

Психологи выяснили, как мозг превращает жизнь в череду неудач

Сегодня, 09:34
Психологи утверждают, что человек не рождается с нормальной самооценкой. Её приобретают и вырабатывают на протяжении многих лет и главными её противниками являются память и мозг.

Психологи выяснили, как мозг превращает жизнь в череду неудач

 

Уже давно известно о склонности мозга к запоминанию негативных случаев из жизни. Эта его особенность является основной причиной низкой самооценки человека. Мозг использует несколько уловок для её осуществления. Человек нередко зацикливается на своих негативных качествах, забывая о положительных. В этом случае мозг использует такого рода поведения для доказательства ущербности человека при каждой негативной ситуации. Отсюда следует вторая уловка, заключающаяся в том, что человек начинает обращать внимание на негативные комментарии в свою сторону и тем самым подтверждает свой статус неудачника.

Психологи выяснили, как мозг превращает жизнь в череду неудач

 

Принимая во внимание эволюцию и историю, человек начинает опасаться перемен в жизни, ожидая от них смертельного исхода. Постоянная тревожность разрушает самооценку, а популяризация социальных сетей только усиливает проблему.

Психологи выяснили, как мозг превращает жизнь в череду неудач

 

Говоря о памяти, стоит отметить, что детство является самым чувствительным периодом в жизни человека. Любая фраза, сказанная ребенку сгоряча, может стать причиной зарождения в нём множества комплексов. После, эта личность будет сравнивать себя с «нормальными» личностями, и утопать в надуманной ничтожности. Стоит упомянуть, что избавиться от уловок мозга можно только с помощью психолога.
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