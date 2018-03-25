«Малефисента с базуками»: «Мистер Синтол» примерял образ Анджелины Джоли

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин продолжает удивлять своих фанатов странными образами. На этот раз парень примерял на себя образ злой и могучей волшебницы Малефисенты, которую в фильме 2014 года сыграла актриса Анджелина Джоли. Поклонникам не понравились рога на голове Терешина, за что его и стали критиковать в комментариях.
«Мелифисента с базуками», «Сделай себе синтоловые рога», «Теперь захочет рога сделать ? Это фиаско братан», «Почему мне стыдно?», «Олень с руками», «Петух. Мне тебя жалко», «Не снимай. Так и ходи с рогами», - заявили подписчики Терешина в Instagram.
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