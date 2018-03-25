«Малефисента с базуками»: «Мистер Синтол» примерял образ Анджелины Джоли

Кирилл Терешин из Пятигорска, который прославился благодаря «Рукам-базукам», уже значительно лучше себя чувствует. Недавно парень примерял известный образ актрисы Анджелины Джоли, который раскритиковали поклонники.

Светлана Славянская

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин продолжает удивлять своих фанатов странными образами. На этот раз парень примерял на себя образ злой и могучей волшебницы Малефисенты, которую в фильме 2014 года сыграла актриса Анджелина Джоли. Поклонникам не понравились рога на голове Терешина, за что его и стали критиковать в комментариях.«Мелифисента с базуками», «Сделай себе синтоловые рога», «Теперь захочет рога сделать ? Это фиаско братан», «Почему мне стыдно?», «Олень с руками», «Петух. Мне тебя жалко», «Не снимай. Так и ходи с рогами», - заявили подписчики Терешина в Instagram.