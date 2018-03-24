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| | Ростовское депо подает в суд на сотрудников передачи "Ревизорро"

Ростовское депо подает в суд на сотрудников передачи "Ревизорро"

Сегодня, 19:22
Транспортная компания подаст заявление в суд на программу «Ревизорро». Ростовская организация сообщила, что есть зафиксированные кадры, где четко видно, как съемочная группа канала «Пятница», незаконно снимали территорию трамвайного депо.

Ростовское депо подает в суд на сотрудников передачи "Ревизорро"

 

Известно, что ранее ведущая канала «Пятница» сделала кадры о том, как в Ростове не могут оказать медицинскую помощь молодому человеку. Кадры опубликовали в выпуске программы «Ревизорро-Медицинно». После увиденного сотрудники «Пятницы» подняли шум вокруг случая и устроили скандал в администрации города. Ольга Щербакова попросила дать оценку происходящего в управлении, а после стала противоречить себе, сказав, что никакие мнения ей не нужны. Известно, что ведущая до сих пор не прибыла, чтобы получить комментарий по инциденту. Такую информацию поведала Мария Давыдова, которая работает начальником пресс-издания ростовской администрации. Выпуск нового «Ревизорро-Медицинно» вышел на телеэкраны 13 марта.

Пресс-издание по Ростовской области сообщает, что администрация города готовит иск на канал «Пятница» за то, что незаконно ворвались на территорию «Ростовской транспортной компании» и за испорченную репутацию дорожно-транспортной организации.

Отметим, что имеется видео, которое подтверждает незаконное проникновение на землю ростовского депо. Съемки совершались 22 октября прошлого года.
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