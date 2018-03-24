Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Светящиеся огни над Хартфордширом: Рассекреченные файлы Минобороны раскрывают тайны НЛО В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади Ким Кардашьян присоединилась к акции протестов против насилия в школах Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018 Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе
| | Владимир Путин попал на обложку Time под лозунгом "Русский Царь"

Владимир Путин попал на обложку Time под лозунгом "Русский Царь"

Сегодня, 18:39
Президент российского государства Владимир Путин оказался на обложке европейской версии журнала Time. Обложку пока что можно узреть только на сайте зарубежного издания.

Владимир Путин попал на обложку Time под лозунгом "Русский Царь"

 

Эксперты отметили, что одна из главных статей будет написана журналистом Михаилом Зыгарем. Называться статья будет «Как Владимир Путин планирует остаться на вершине» (на англ. звучит - How Vladimir Putin plans to stay on top). Недавно Зыгарь написал на своей странице Facebook о том, что он попал на обложку журнала Time, но приметил, что в журнале его нет на фотографии.

Известно, что номер выпустят 2 апреля. На обложке можно увидеть, что Владимир Путин изображен в Большой императорской короне Российского государства.

Напомним, что в октябре 2017 года в соцсетях опубликовали изображение новой обложки издания The Economist. На иллюстрации разместили Путина в мундире, рядом с ним изобарзили эполеты с ракетами, истребитель Су-57, кремлевскую стену, трубопроводную систему и рисунок с полуостровом Крым.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Путин попал в шорт-лист кандидатов на
Путин попал в шорт-лист кандидатов на "Человека года" по версии Time

Владимиру Путину удалось войти в шорт-лист американского издания Time, которое через два дня объявит, кто же является «Человеком года». Выбирать экспертам

В Сеть «слили» обложку будущего выпуска Time с Владимиром Путиным
В Сеть «слили» обложку будущего выпуска Time с Владимиром Путиным

В сети появилась обложка еще не вышедшего декабрьского номера глянцевого журнала Time. Там на всю страницу изображен Владимир Путин.

На обложку свежего журнала
На обложку свежего журнала "Time" уже шестой раз попадает Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в 6-ой раз попал на обложку известного по всему миру журнала «Time Magazine». Глава государства запечатлен на фоне тени лайнера.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости