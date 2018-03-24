Владимир Путин попал на обложку Time под лозунгом "Русский Царь"

Эксперты отметили, что одна из главных статей будет написана журналистом Михаилом Зыгарем. Называться статья будет «Как Владимир Путин планирует остаться на вершине» (на англ. звучит - How Vladimir Putin plans to stay on top). Недавно Зыгарь написал на своей странице Facebook о том, что он попал на обложку журнала Time, но приметил, что в журнале его нет на фотографии.
Известно, что номер выпустят 2 апреля. На обложке можно увидеть, что Владимир Путин изображен в Большой императорской короне Российского государства.
Напомним, что в октябре 2017 года в соцсетях опубликовали изображение новой обложки издания The Economist. На иллюстрации разместили Путина в мундире, рядом с ним изобарзили эполеты с ракетами, истребитель Су-57, кремлевскую стену, трубопроводную систему и рисунок с полуостровом Крым.
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