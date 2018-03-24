«Древнюю» прачечную нашли в Воронежской области

В соцсетях в группе любителей краеведческой истории Воронежа появился пост и любопытные фотографии прачечной в глухой провинции области.

Ржавые стиральные машины, отколовшаяся плитка и стены, поросшие многолетней плесенью, вернули посетителей странички в «палеолит» банно-прачечных комбинатов СССР. Оказывается, в этом учреждении до сих пор работают люди и механизмы. Заведение исправно принимает заказы и выполняет работы.

Сергей Денисов

Многие комментаторы вполне искренне предположили, что это учреждение находится где-то в Припяти, но никак не в Воронежской области. Вторые сравнили интерьер заведения с декорациями к фильму Андрея Тарковского «Сталкер», третьи горько посетовали на то, что в эпоху нанотехнологий до сих пор существуют машины с ременным приводом.Самые остроумные прокомментировали фотографии сентенцией о том, что честнее стирать белье в проруби и отбивать его деревянной доской, как делали прабабушки, чем нести его в такую антисанитарию.