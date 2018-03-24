В Ростове мужчина откинул копыта в маршрутке

Пассажиры маршрутного такси в Ростове-на-Дону стали свидетелями странного «происшествия». Один из пассажиров маршрутки «откинул копыта».

24 марта на полу маршрутного такси в Ростове-на-Дону заметили свиное копыто. Скорее всего, хозяин свиной ноги потерял его и когда выходил из маршрутки не заметил пропажи. Пассажиры данного транспорта, как только заметили, начали смеяться до слез, публикуя информацию в интернете. В соцсети «ВКонтакте» один из очевидцев написал, что пассажир пока доехал откинул копыта.

Анна Котова

Пользователи ростовчане незамедлительно отреагировали на эту веселую информацию, а также стали выдвигать свои версии произошедшего. В комментариях посыпались предположения, что это Золушка на бал спешила. Другие писали, что их конечности на месте.