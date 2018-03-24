Студенты из Пензы поведали, как песня может спасти жизнь

Представитель территориального центра медицины в Пензе обнародовал результаты экспериментального исследования, которые могут перевернуть подход к оказанию первой медицинской помощи. Как оказалось, жизни людей может спасти одна определенная песня.

Пойда Анна

Незаменимым атрибутом при спасении жизни должна стать песня Stayin' Alive, которая переводится, как «Оставаться в живых», исполняемая легендарной британской поп-группой Bee Gees.Согласно результатам исследования, ритм данного музыкального произведения соответствует частоте, с которой следует совершать нажатие на область грудной клетки во время проведения непрямого массажа сердца, то есть он равен 103 ударам в минуту. Именно в этом темпе необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию.Сотрудник вышеупомянутого центра, организовавший мастер-класс для студентов информационного колледжа, подчеркнул важность подобной практики, так как в экстренной ситуации многие боятся приступить к массажу сердца из-за неумения выбрать правильный ритм.