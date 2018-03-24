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| | Студенты из Пензы поведали, как песня может спасти жизнь

Студенты из Пензы поведали, как песня может спасти жизнь

Сегодня, 16:45
Представитель территориального центра медицины в Пензе обнародовал результаты экспериментального исследования, которые могут перевернуть подход к оказанию первой медицинской помощи. Как оказалось, жизни людей может спасти одна определенная песня.

Студенты из Пензы поведали, как песня может спасти жизнь

 

Незаменимым атрибутом при спасении жизни должна стать песня Stayin' Alive, которая переводится, как «Оставаться в живых», исполняемая легендарной британской поп-группой Bee Gees.

Согласно результатам исследования, ритм данного музыкального произведения соответствует частоте, с которой следует совершать нажатие на область грудной клетки во время проведения непрямого массажа сердца, то есть он равен 103 ударам в минуту. Именно в этом темпе необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию.

Сотрудник вышеупомянутого центра, организовавший мастер-класс для студентов информационного колледжа, подчеркнул важность подобной практики, так как в экстренной ситуации многие боятся приступить к массажу сердца из-за неумения выбрать правильный ритм.
Пойда Анна
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