В Москве 88-летняя бабушка нашла приют у иммигрантки после того как её выгнали из дома

В Москве проживавшую на улице в течение нескольких лет бабушку приютила иммигрантка. Пенсионерка оказалась в такой ситуации из-за того, что её выставили из дома.

Ветеран труда и Великой отечественной войны Валентина Егорова была вынуждена проживать на улице на протяжении нескольких лет. После смерти мужа и сына её выгнала из дома сноха. Причиной тому послужил приход в дом нового мужчины, который избивал бабушку, а после её выставили из дома. Валентина Егоровна заявила, что на жильё они заработали вдвоем с мужем, но теперь ей не дают попасть в собственную квартиру.Проживавшая в этом же доме Зоя Ашурова забрала бабушку к себе. Пенсионерка проживает у неё уже более четырёх лет. По словам Ашировой, она не понимает, кто и за что может так обращаться с пожилым человеком.Валентина Егоровна поведала, что она подавала заявление в полицию, однако её просьба была проигнорирована. На её случай обратили внимание после обращения пенсионерки в государственную думу. По заявлению одного из депутатов, следственный комитет займётся рассмотрение дела.