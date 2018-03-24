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| | Навальный посетил полигон «Ядрово» лишь на 10 минут

Навальный посетил полигон «Ядрово» лишь на 10 минут

Сегодня, 16:06
Алексей Навальный пообещал присутствовать на митинге, организованном жителями Волоколамска возле подмосковного полигона «Ядрово». Своё обещание он сдержал, но, прибыв на митинг, политик не счёл необходимым к нему присоединиться.

Навальный посетил полигон «Ядрово» лишь на 10 минут

 

В данный момент около двух тысяч жителей Волоколамска участвуют в акции протеста, добиваясь уменьшения количества ввозимого из Москвы мусора, который сбрасывается на территорию полигона, ставшего причиной всеобщего отравления в городе. Своим визитом решил почтить данное действо и известный оппозиционер Алексей Навальный, пообещав присоединиться к протестующим. Однако, по сообщению очевидцев, смелости Навального хватило только на то, чтобы приехать к полигону на своём авто, из которого Алексей так и не вышел.

Присутствующие на митинге граждане заявили, что оппозиционер пробыл в своём авто в непосредственной близости с полигоном в течение десяти минут, после чего благополучно возвратился в столицу. Большинство жителей Волоколамска посчитали, что Навальный решил пропиарить в очередной раз своё имя за счёт их несчастья.
Александр Вест
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