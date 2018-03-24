Навальный посетил полигон «Ядрово» лишь на 10 минут

Алексей Навальный пообещал присутствовать на митинге, организованном жителями Волоколамска возле подмосковного полигона «Ядрово». Своё обещание он сдержал, но, прибыв на митинг, политик не счёл необходимым к нему присоединиться.

Александр Вест

В данный момент около двух тысяч жителей Волоколамска участвуют в акции протеста, добиваясь уменьшения количества ввозимого из Москвы мусора, который сбрасывается на территорию полигона, ставшего причиной всеобщего отравления в городе. Своим визитом решил почтить данное действо и известный оппозиционер Алексей Навальный, пообещав присоединиться к протестующим. Однако, по сообщению очевидцев, смелости Навального хватило только на то, чтобы приехать к полигону на своём авто, из которого Алексей так и не вышел.Присутствующие на митинге граждане заявили, что оппозиционер пробыл в своём авто в непосредственной близости с полигоном в течение десяти минут, после чего благополучно возвратился в столицу. Большинство жителей Волоколамска посчитали, что Навальный решил пропиарить в очередной раз своё имя за счёт их несчастья.