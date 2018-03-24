Во Владивостоке сёрферы «угнали» льдину

В социальных сетях популярность набирает видеозапись, на которой запечатлена громадная льдина, отколовшаяся от замёрзшего льда у берегов в акватории Владивостока. Доплыв до льдины с помощью байдарок, экстремалы стали использовать свои вёсла, чтобы создать тягу, выйдя прямо на льдине в плавание. С помощью пилотируемого дрона сёферам удалось заснять весь процесс «угона» льдины с высоты, а также соорудить из собственных тел послание SUP (Как дела? Как жизнь?).
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