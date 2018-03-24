Во Владивостоке сёрферы «угнали» льдину

В Сети появилась видеозапись, на которой несколько десятков человек забрались на гигантскую льдину и с помощью вёсел «угнали» её, выйдя на ней в открытое плавание. На льдине сёрферы оставили послание, видное лишь из воздуха.

Многие пользователи поразились смелости серфингистов, которые в столь холодный период отважились забраться на глыбу плывущего льда. Стоит отметить, смелые экстремалы даже запечатлели на видео танцы, которыми они занялись прямо на льдине.

Александр Вест

В социальных сетях популярность набирает видеозапись, на которой запечатлена громадная льдина, отколовшаяся от замёрзшего льда у берегов в акватории Владивостока. Доплыв до льдины с помощью байдарок, экстремалы стали использовать свои вёсла, чтобы создать тягу, выйдя прямо на льдине в плавание. С помощью пилотируемого дрона сёферам удалось заснять весь процесс «угона» льдины с высоты, а также соорудить из собственных тел послание SUP (Как дела? Как жизнь?).