Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе "Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот
| | Во Владивостоке сёрферы «угнали» льдину

Во Владивостоке сёрферы «угнали» льдину

Сегодня, 15:58
В Сети появилась видеозапись, на которой несколько десятков человек забрались на гигантскую льдину и с помощью вёсел «угнали» её, выйдя на ней в открытое плавание. На льдине сёрферы оставили послание, видное лишь из воздуха.

Во Владивостоке сёрферы «угнали» льдину

 

В социальных сетях популярность набирает видеозапись, на которой запечатлена громадная льдина, отколовшаяся от замёрзшего льда у берегов в акватории Владивостока. Доплыв до льдины с помощью байдарок, экстремалы стали использовать свои вёсла, чтобы создать тягу, выйдя прямо на льдине в плавание. С помощью пилотируемого дрона сёферам удалось заснять весь процесс «угона» льдины с высоты, а также соорудить из собственных тел послание SUP (Как дела? Как жизнь?).

 
Многие пользователи поразились смелости серфингистов, которые в столь холодный период отважились забраться на глыбу плывущего льда. Стоит отметить, смелые экстремалы даже запечатлели на видео танцы, которыми они занялись прямо на льдине.

Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В районе озера Нерпичье Усть-Камчатского муниципального района проведена операция по спасению рыбаков с дрейфующей льдины
В районе озера Нерпичье Усть-Камчатского муниципального района проведена операция по спасению рыбаков с дрейфующей льдины

Камчатские спасатели оказали помощь рыбакам, оказавшимся на оторвавшейся льдине.  

В Ленобласти 30 рыбаков спасли с отколовшейся дрейфующей льдины
В Ленобласти 30 рыбаков спасли с отколовшейся дрейфующей льдины

Вчера в Ленинградской области на отколовшейся льдине дрейфовало около 30-ти рыбаков. Все были спасены местными жителями.

В Барнауле сотрудники МЧС спасли подростка с дрейфующей льдины
В Барнауле сотрудники МЧС спасли подростка с дрейфующей льдины

В Барнауле сотрудники МЧС спасли подростка со льдины, которая дрейфовала на льдине. Об этом проинформировали местные новостные агентства с отсылкой на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости