В Петербурге выберут "Императрицу" города

Это первый конкурс, в котором принять участие смогут женщины любого возраста. Мероприятие намечено на 8 апреля. Императрица должна показать себя не только внешне, но и внутренне. Представительница женского пола должна проявить свои таланты, уметь шить прекрасные наряды. Отметим, что конкурсантке нужно иметь эксклюзивное платье, которое должна создать собственноручно.
В финале женщины будут готовить совместный танец, представлять творческие номера и выходить в свадебных нарядах. Сообщается, что на мероприятии выступят известные музыкальные деятели, великие виртуозы и танцевальные коллективы. Известно, что представят судейский состав великие и уважаемые люди, участники мистического шоу «Битва Экстрасенсов».
Организаторы подчеркивают, что почти все конкурсантки имеют нестандартные «модельные» параметры и разница в возрасте может варьироваться в десятки лет. Отметим, что шоу состоится 8 апреля в центральном театре Санкт-Петербурга.
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