В Петербурге выберут "Императрицу" города

Отобрано десять участниц, которые будут бороться за звание жгучей императрицы. В скором времени пройдет конкурс красоты в Санкт-Петербурге.

Это первый конкурс, в котором принять участие смогут женщины любого возраста. Мероприятие намечено на 8 апреля. Императрица должна показать себя не только внешне, но и внутренне. Представительница женского пола должна проявить свои таланты, уметь шить прекрасные наряды. Отметим, что конкурсантке нужно иметь эксклюзивное платье, которое должна создать собственноручно.В финале женщины будут готовить совместный танец, представлять творческие номера и выходить в свадебных нарядах. Сообщается, что на мероприятии выступят известные музыкальные деятели, великие виртуозы и танцевальные коллективы. Известно, что представят судейский состав великие и уважаемые люди, участники мистического шоу «Битва Экстрасенсов».Организаторы подчеркивают, что почти все конкурсантки имеют нестандартные «модельные» параметры и разница в возрасте может варьироваться в десятки лет. Отметим, что шоу состоится 8 апреля в центральном театре Санкт-Петербурга.