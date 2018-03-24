В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово»

В Волоколамске прямо на центральной площади собрались тысячи недовольных граждан, высказывающих претензии относительно полигона «Ядрово», куда, по их мнению, свозят весь московский мусор, заставляя жителей страдать из-за столичных отбросов.

Александр Вест

У здания городской администрации в Волоколамске в данный момент оживлённо проходит митинг с участием около двух тысяч протестующих. По предварительной информации, все участники протестной акции после 14:00 по московскому времени направились на территорию подмосковного полигона «Ядрово», ставшего причиной массового отравления газом, в котором многим детям школьного возраста понадобилась срочная госпитализация.Журналисты, присутствующие на митинге, сообщили о том, что граждане добиваются уменьшения общего количества московского мусора, который свозится на полигон. Также местные жители выразили опасение в том, что власти Подмосковья могут открыть ещё один полигон для сброса мусора в окрестностях города.