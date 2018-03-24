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| | Эксперты рассказали, кто может получить доплату к пенсии

Эксперты рассказали, кто может получить доплату к пенсии

Сегодня, 15:12
Жителей Алтайского края заинтересовала информация в интернете по поводу доплат к пенсии за длительный стаж. Специалисты рассказали, соответствуют ли эти данные действительности, и кто на самом деле может получить доплату к пенсии.

Эксперты рассказали, кто может получить доплату к пенсии

 

Эксперты сообщают, что в действующем законодательстве не предусмотрена доплата к пенсии за многолетний трудовой стаж. Работники Пенсионного фонда Алтая разъяснили, что все права гражданина (стаж, зарплата, военная служба и др.) учитываются при первоначальном расчете пенсии. Кроме того, специалист фонда рассчитывает пенсию по наиболее выгодному варианту. Работающему пенсионеру пересчитывают пенсию каждый год 1 августа. Прибавку к размеру пенсии работающих пенсионеров выполняют индивидуально с учетом страховых взносов. Перерасчет осуществляется без заявления работающего.
 
Выплата к страховой пенсии пересчитывается, когда пенсионер достигает 80-летнего возраста. В этом возрасте повышается размер установленной выплаты по старости или изменению группы инвалидности. Повышенная доплата к страховой пенсии по старости положена для инвалидов I группы. Получается, что пенсия работающих пенсионеров будет с каждым годом расти за счет увеличения стоимости пенсионного балла и ежегодного перерасчета.

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