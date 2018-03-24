Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой

Разочарованный воздыхатель не знает, как теперь поступить и как дипломатичнее отшить превратившуюся в чудовище красавицу. В отчаянии он даже предложил запретить девушкам краситься, чтобы видеть их истинное лицо, не прикрытое тоннами лжи в виде косметических средств. А на тех, кто будет пудрить себе лицо, а мужчинам мозги, посоветовал наложить штрафы. «Мы хотим выбирать и видеть истинное лицо тех, кого выбираем и не просыпаться по утрам в компании Квазимодо!», - взывал он к девушкам.
На его «крик души» тут же отозвались пользователи женского пола. Одна из подписчиц согласилась с тем, что девушкам нужно перестать пользоваться косметикой, но взамен парни должны тоже кое-что показывать сразу. «Предлагаю в качестве ответной меры заставить парней ходить с расстегнутой ширинкой. Мы тоже хотим выбирать и не засыпать в одной постели с импотентом». На данную минуту автор «законопроекта» о запрет косметики пока не собрался с мыслями и на комментарий не ответил.
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