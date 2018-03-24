Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой

Предметом обсуждения в одной из групп соцсети «ВКонтакте» стал пост одного из пользователей из Екатеринбурга, который внезапно возненавидел свою девушку. Дело в том, что он начал встречаться с очаровательной представительницей прекрасного пола, всегда ухоженной и умело накрашенной. А однажды случайно увидел ее без макияжа и понял, что встречался совершенно с другим человеком.

Дарья Светозарова

Разочарованный воздыхатель не знает, как теперь поступить и как дипломатичнее отшить превратившуюся в чудовище красавицу. В отчаянии он даже предложил запретить девушкам краситься, чтобы видеть их истинное лицо, не прикрытое тоннами лжи в виде косметических средств. А на тех, кто будет пудрить себе лицо, а мужчинам мозги, посоветовал наложить штрафы. «», - взывал он к девушкам.На его «крик души» тут же отозвались пользователи женского пола. Одна из подписчиц согласилась с тем, что девушкам нужно перестать пользоваться косметикой, но взамен парни должны тоже кое-что показывать сразу.». На данную минуту автор «законопроекта» о запрет косметики пока не собрался с мыслями и на комментарий не ответил.