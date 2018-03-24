Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе "Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот
| | Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой

Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой

Сегодня, 15:02
Предметом обсуждения в одной из групп соцсети «ВКонтакте» стал пост одного из пользователей из Екатеринбурга, который внезапно возненавидел свою девушку. Дело в том, что он начал встречаться с очаровательной представительницей прекрасного пола, всегда ухоженной и умело накрашенной. А однажды случайно увидел ее без макияжа и понял, что встречался совершенно с другим человеком.

Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой

 

Разочарованный воздыхатель не знает, как теперь поступить и как дипломатичнее отшить превратившуюся в чудовище красавицу. В отчаянии он даже предложил запретить девушкам краситься, чтобы видеть их истинное лицо, не прикрытое тоннами лжи в виде косметических средств. А на тех, кто будет пудрить себе лицо, а мужчинам мозги, посоветовал наложить штрафы. «Мы хотим выбирать и видеть истинное лицо тех, кого выбираем и не просыпаться по утрам в компании Квазимодо!», - взывал он к девушкам.

На его «крик души» тут же отозвались пользователи женского пола. Одна из подписчиц согласилась с тем, что девушкам нужно перестать пользоваться косметикой, но взамен парни должны тоже кое-что показывать сразу. «Предлагаю в качестве ответной меры заставить парней ходить с расстегнутой ширинкой. Мы тоже хотим выбирать и не засыпать в одной постели с импотентом». На данную минуту автор «законопроекта» о запрет косметики пока не собрался с мыслями и на комментарий не ответил.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ольга Бузова показала утреннее опухшее лицо без макияжа
Ольга Бузова показала утреннее опухшее лицо без макияжа

Российская телеведущая Ольга Бузова решила показать пользователям социальных сетей своё истинное лицо. Утреннее лицо певицы без макияжа выглядит опухшим и

Астроном-аматор раскрыл истинное «лицо» Юпитера
Астроном-аматор раскрыл истинное «лицо» Юпитера

Астроном-аматор раскрыл истинное «лицо» Юпитера. Любитель космической науки показал облик газового гиганта на фотографиях, которые были сделаны аппаратами NASA.

44-летняя певица Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа
44-летняя певица Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Популярная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес не стесняется ходить без макияжа.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости