Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе

Школьница в розовой одежде обрела широкую популярность благодаря своей активной и довольно бескомпромиссной позиции, высказанной во время митинга в Волоколамске. Девочка призывала других участников мероприятие активно выступить на защиту собственного города и решить вопрос со свалкой.
Образ несовершеннолетней за короткий промежуток времени стал нарицательным, поскольку её превратили в мем, пользующийся широкой известностью на просторах Сети. Однако сама школьницы заявила, что популярность её интересует в последнюю очередь, так как на повестке дня у неё стоит вопрос о судьбе родного города.
По словам девочки, она приложит максимум усилий, но добьётся закрытия свалки, при этом девочка уже доказала серьезность своих намерений, показав угрожающий жест местному губернатору, не испугавшись последствий.
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