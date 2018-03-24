Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе

Школьница в розовой одежде обрела широкую популярность благодаря своей активной и довольно бескомпромиссной позиции, высказанной во время митинга в Волоколамске. Девочка призывала других участников мероприятие активно выступить на защиту собственного города и решить вопрос со свалкой.

По словам девочки, она приложит максимум усилий, но добьётся закрытия свалки, при этом девочка уже доказала серьезность своих намерений, показав угрожающий жест местному губернатору, не испугавшись последствий.

Пойда Анна

Образ несовершеннолетней за короткий промежуток времени стал нарицательным, поскольку её превратили в мем, пользующийся широкой известностью на просторах Сети. Однако сама школьницы заявила, что популярность её интересует в последнюю очередь, так как на повестке дня у неё стоит вопрос о судьбе родного города.