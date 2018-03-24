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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Студент из Санкт-Петербурга смог выжить на стипендию

Студент из Санкт-Петербурга смог выжить на стипендию

Сегодня, 14:02
Студент из Санкт-Петербурга смог целый месяц прожить на одну стипендию.

Студент из Санкт-Петербурга смог выжить на стипендию

 

Алексей Зырянов рассказал, что идею эксперимента пришла в столовой института, куда он взял с собой гречку с яйцами в контейнере. Однокурсники посчитали, что такая еда обходится примерно 50 рублей в день.

Денег со стипендии парню хватило на хорошее трехразовое питание, на которое он потратил 1472 рубля. Студент употреблял овсянку, гречку, горох, яйца, капусту, темный шоколад, бананы. Сто рублей было потрачено на бытовую химию. Один рубль даже остался. В день Алексей тратил от 13 до 53 рублей. Парень отметил, что похудел примерно на пять килограммов. Его самочувствие улучшилось: он стал лучше спать, исчезли прыщи, ушла тяжесть в животе. По мнению студента, лучше недоесть, чем перегибать норму. Алексей призвал людей следить за своим питанием и отказаться от магазинных пельменей и сникерсов.

Минимальная академическая стипендия в 1484 рубля назначается по результатам экзаменационной сессии. Ее могут получать только те, кто учится на «отлично» и «хорошо». Размеры стипендий в вузах могут немного отличаться. Руководство имеет право повышать стипендию за значительные достижения в области науки, культуры и других сферах.
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