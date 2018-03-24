Метростроители в Москве с 1 апреля будут получать больше на 15% и 40%

Мэр столицы Российской Федерации Сергей Собянин подписал согласие о том, что строители магистралей и станций метро должны получать зарплату на 15 и 40 процентов больше существующей, относительно смены.

Дарья Дмитриева

Чтобы мобилизовать людей на ночные смены, мэром Москвы Собяниным, было принято решение поднять работникам метростроительного процесса зарплату на 40 процентов. Чиновники уверены, что такой подъём экономического состояния в семьях работников вызовет у них интерес работать ночами. При этом за дневную смену работающий персонал будет получать доход на 15 процентов выше существующего.Новшество, касающееся зарплат строителей московского метрополитена, войдёт в силу с 1 апреля текущего года.