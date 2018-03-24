Метростроители в Москве с 1 апреля будут получать больше на 15% и 40%

Чтобы мобилизовать людей на ночные смены, мэром Москвы Собяниным, было принято решение поднять работникам метростроительного процесса зарплату на 40 процентов. Чиновники уверены, что такой подъём экономического состояния в семьях работников вызовет у них интерес работать ночами. При этом за дневную смену работающий персонал будет получать доход на 15 процентов выше существующего.
Новшество, касающееся зарплат строителей московского метрополитена, войдёт в силу с 1 апреля текущего года.
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