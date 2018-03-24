Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

«Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот Посол РФ в Италии предложил британцам найти «русский след» в отравлении Наполеона МТС снова грабит пользователей: Мобильный оператор будет снимать по 3 руб со всех абонентов Марьяна Ро после конфликта с Комковым пытается сохранить подписчиков Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы
| | Метростроители в Москве с 1 апреля будут получать больше на 15% и 40%

Метростроители в Москве с 1 апреля будут получать больше на 15% и 40%

Сегодня, 13:44
Мэр столицы Российской Федерации Сергей Собянин подписал согласие о том, что строители магистралей и станций метро должны получать зарплату на 15 и 40 процентов больше существующей, относительно смены.

Метростроители в Москве с 1 апреля будут получать больше на 15% и 40%

 

Чтобы мобилизовать людей на ночные смены, мэром Москвы Собяниным, было принято решение поднять работникам метростроительного процесса зарплату на 40 процентов. Чиновники уверены, что такой подъём экономического состояния в семьях работников вызовет у них интерес работать ночами. При этом за дневную смену работающий персонал будет получать доход на 15 процентов выше существующего.

Новшество, касающееся зарплат строителей московского метрополитена, войдёт в силу с 1 апреля текущего года.
Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Собянин сообщил об открытии новых станций метрополитена в Москве
Собянин сообщил об открытии новых станций метрополитена в Москве

В Москве откроют новые станции метро в шаговой доступности для 95% населения. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин пообещал повысить зарплату врачам Москвы на 40 процентов
Собянин пообещал повысить зарплату врачам Москвы на 40 процентов

Сергей Собянин, мэр столицы РФ, пообещал, что к концу следующего года зарплата врачей Москвы увеличится в среднем на 40 процентов по сравнению с текущим годом.

Работникам Московского метро подняли зарплату на 1 процент
Работникам Московского метро подняли зарплату на 1 процент

Служащим Московского метрополитена подняли зарплату на 1 процент. Известно, что изменения вступят в силу с 1 июня 2016 года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости