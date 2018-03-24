Обнаженный мужчина в мороз разгуливает по Челябинску

На улице минус 13, а на улице Агалакова мужчина, на котором из одежды только кроссовки и шорты, спокойно пересекает трассу на зеленый свет светофора. Закаленного горожанина сфотографировала одна из пользователей социальных сетей и выложила фото на своей страничке.

Сергей Денисов

Женщину поразил не сам мужчина, одетый не по сезону, а то, что встречные прохожие совершенно не реагировали на «моржа». Закаленные люди в суровом Челябинске не редкость. Время от времени на сайтах и в микроблогах появляются целые групповые фото, где девушки и парни позируют лежа на снегу в купальных костюмах.Российское законодательство регулирует дресс-код только в плане нравственности. Нельзя появляться обнаженным в людных местах, оскорбляя своим внешним видом нравственные устои и сложившиеся ценности граждан. Выйти на улицу в шортах – не запрещается законом. В сопроводительном тексте к фотографии женщина сделала предположение, что разгуливать по зимнему городу в летнем наряде – пробивающиеся ростки будущей моды.