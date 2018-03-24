В Китае запретили шутки и смех на ТВ

Депутаты КНР считают, что контент подобного рода влияет негативно на умственное развитие китайского народа. Помимо совершенства общества, чиновники предполагают, что веселые ролики подрывают авторитет главы Китая Си Цзиньпина.
В издании сообщают, что те личности, которые не примут обновленные правила, буду отстранены с работы телеведущего. Известно, что подобные увольнения произойдут на радио, кино. Нововведения коснутся также и пресс-службы. Отметим, что блогеров, которые не будут выполнять пункты закона, сразу же заблокируют.
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