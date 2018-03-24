Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | В Китае запретили шутки и смех на ТВ

В Китае запретили шутки и смех на ТВ

Сегодня, 13:40
В КНР действующие власти ввели новый закон. Теперь общественные деятели не смогу снимать различные пародии и выпускать юмористические видео. Известно, что нововведение действует не только на представителей телевизионного пространства, но и на блогеров. Такую информацию сообщило пресс-издание Sounth China Morning Post.

В Китае запретили шутки и смех на ТВ

 

Депутаты КНР считают, что контент подобного рода влияет негативно на умственное развитие китайского народа. Помимо совершенства общества, чиновники предполагают, что веселые ролики подрывают авторитет главы Китая Си Цзиньпина.

В издании сообщают, что те личности, которые не примут обновленные правила, буду отстранены с работы телеведущего. Известно, что подобные увольнения произойдут на радио, кино. Нововведения коснутся также и пресс-службы. Отметим, что блогеров, которые не будут выполнять пункты закона, сразу же заблокируют.
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