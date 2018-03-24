Проспорил: Грудинину пришлось сбрить усы

Один из бывших претендентов на пост президента Российской Федерации недавно лишился одной своей отличительной черты. Кандидат от КПРФ сам принял это решение, потому что проиграл спор с популярным видеоблогером Юрием Дудем.

Ранее выдвиженец от партии Геннадия Зюганова заявил, что сбреет усы, если на президентских выборах за него проголосуют менее 15% россиян. Свои голоса Грудинину отдали лишь 11,77% избирателей. И хоть Павел Николаевич заявил, что не согласен с результатами, оглашенными Центризбиркомом, но обещание выполнил.

Дарья Светозарова

В целом пользователи поддержали инициативу своего кандидата. «Молодец, Павел Николаевич, жму руку!», - написал один из фолловеров. Другой добавил, что и не сомневался, ведь Грудинин мужик, а на Руси существует принцип «мужик сказал мужик сделал». Остальные сошлись на том, что с усами экс-кандидату было лучше.