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| | Мусульмане недовольны тем, как ислам изображается в играх

Мусульмане недовольны тем, как ислам изображается в играх

Сегодня, 23:30
В ряде компьютерных игр мусульмане представлены как явные антигерои, что по мнению представителей данного вероисповедания заставляет людей получать однобокие стереотипные суждения о представителях данной религии.

Мусульмане недовольны тем, как ислам изображается в играх

 

Известный геймдизайнер из Ирака Осама Дориас в рамках своего выступления на Game Developers Conference, прошедшей в Сан-Франциско в марте, заявил о том, что разработчикам видеоигр не стоит изображать представителей ислама, как истинно негативных персонажей. Осама привёл в пример Индонезию, имеющую репутацию одной из самых миролюбивых стран во всём мире, отметив, что подавляющие большинство граждан там исповедуют ислам.

Также геймдизайнер упомянул несколько игр, в которых представители данного вероисповедания являются ключевыми положительными персонажами, в числе которых такие известные тайтлы как: Tekken, Overwatch, а также Deus Ex: Human Revolution. Также Дориас заметил, что подобных примеров всего лишь единицы, заявив, что в остальных случаях большинство представителей ислама в видеоиграх сугубо отрицательные персонажи.
Александр Вест
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