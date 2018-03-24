Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

«Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот Посол РФ в Италии предложил британцам найти «русский след» в отравлении Наполеона МТС снова грабит пользователей: Мобильный оператор будет снимать по 3 руб со всех абонентов Марьяна Ро после конфликта с Комковым пытается сохранить подписчиков Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы
| | Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни

Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни

Сегодня, 13:17
Накануне подрыва телебашни Екатеринбурга, ставшей за 27 лет настоящим символом города, местный житель Антон Гуцал написал песню-прощание с конструкцией. Тысячи людей пришли посмотреть на снос вышки.

Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни

 

Антон Гуцал вместе с группой Dоброй Nочи снял клип на фоне падающей башни. Молодой человек сочинил лирическую композицию об этой конструкции. Многие горожане раздосадованы, что данной вышки больше нет. 24 марта сотрудники организации УГМК снесли телебашню. На ее месте намерены построить Ледовую Арену. Ранее нашлись активисты, которые временно захватили конструкцию, водрузили на нее флаг России и пытались предотвратить ее уничтожение. Старания добровольцев оказались напрасными, башни больше нет. Снос вышки стал самым обсуждаемым событием в Екатеринбурге и за его пределами.

Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни

 

Многие граждане жалеют телебашню, они вспоминают первые свидания рядом с этой конструкцией. Женщины плакали подобно детям. У людей остались приятные воспоминания, связанные с вышкой. По словам некоторых пользователей, вместе с башней ушла целая эпоха. Город потеряет свой колорит и станет не похожим на себя.


Не все люди печалились по поводу падения конструкции. Нашлись те, кого данный процесс привел в восторг. Юзеры радовались профессионализму подрывников, которые сделали все аккуратно, по инструкции. Верхняя часть башни упала на искусственно созданную «подушку». 30-метровый остаток разберут механически. По словам специалистовм, на это понадобится потратить порядка семи дней. Затем начнется возведение Ледовой Арены.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню
В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Евгений Куйвашев, занимающий должность губернатора Свердловской области, настоял на том, чтобы процесс демонтажа телевизионной башни, расположенной в

Для руферов из Екатеринбурга, забравшихся на телебашню, собирают теплые вещи
Для руферов из Екатеринбурга, забравшихся на телебашню, собирают теплые вещи

На просторах сети развернулась кампания в поддержку руферов из Екатеринбурга, которые забрались на самый верх телебашни. На данный момент там находится по

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут не ранее середины марта
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут не ранее середины марта

 Екатеринбургскую недостройку в виде телебашни планируют демонтировать в середине марта текущего года. На этом месте планируют построить ледовую арену.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости