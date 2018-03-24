Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни

Накануне подрыва телебашни Екатеринбурга, ставшей за 27 лет настоящим символом города, местный житель Антон Гуцал написал песню-прощание с конструкцией. Тысячи людей пришли посмотреть на снос вышки.

Антон Гуцал вместе с группой Dоброй Nочи снял клип на фоне падающей башни. Молодой человек сочинил лирическую композицию об этой конструкции. Многие горожане раздосадованы, что данной вышки больше нет. 24 марта сотрудники организации УГМК снесли телебашню. На ее месте намерены построить Ледовую Арену. Ранее нашлись активисты, которые временно захватили конструкцию, водрузили на нее флаг России и пытались предотвратить ее уничтожение. Старания добровольцев оказались напрасными, башни больше нет. Снос вышки стал самым обсуждаемым событием в Екатеринбурге и за его пределами.

Домбровский Сергей

Многие граждане жалеют телебашню, они вспоминают первые свидания рядом с этой конструкцией. Женщины плакали подобно детям. У людей остались приятные воспоминания, связанные с вышкой. По словам некоторых пользователей, вместе с башней ушла целая эпоха. Город потеряет свой колорит и станет не похожим на себя.Не все люди печалились по поводу падения конструкции. Нашлись те, кого данный процесс привел в восторг. Юзеры радовались профессионализму подрывников, которые сделали все аккуратно, по инструкции. Верхняя часть башни упала на искусственно созданную «подушку». 30-метровый остаток разберут механически. По словам специалистовм, на это понадобится потратить порядка семи дней. Затем начнется возведение Ледовой Арены.