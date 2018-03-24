Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ

Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ

Сегодня, 12:31
Житель Волгограда стал звездой интернета из-за весьма нетривиального поступка. Обычный шопинг он превратил в зрелище: сначала обнажился до трусов, а после облился кефиром из бутылки. На этом дело не закончилось. После кефирного душа странный покупатель решил принять кефирную ванну.

Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ

 

Мужчина стал кататься по полу магазина, барахтаясь в кефирной луже. Свой поступок он объяснил просто: хотел всем показать, что ему не слабо. При этом парень признается, что выходка доставила ему удовольствие, он почувствовал всплеск адреналина. Единственным неудобством для волгоградца стал холод.


Другие посетители торгового заведения восприняли его эскападу неоднозначно. Кто-то предпочел не реагировать на происходящее серьезно и отшутился. Другие просто удивились, зато третьи начали громко возмущаться. Они посчитали такое поведение неприемлемым. К слову, кефир мужчина оплатил, а уже после начал возлияния.
Дарья Светозарова
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