Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ

Житель Волгограда стал звездой интернета из-за весьма нетривиального поступка. Обычный шопинг он превратил в зрелище: сначала обнажился до трусов, а после облился кефиром из бутылки. На этом дело не закончилось. После кефирного душа странный покупатель решил принять кефирную ванну.

Дарья Светозарова

Мужчина стал кататься по полу магазина, барахтаясь в кефирной луже. Свой поступок он объяснил просто: хотел всем показать, что ему не слабо. При этом парень признается, что выходка доставила ему удовольствие, он почувствовал всплеск адреналина. Единственным неудобством для волгоградца стал холод.Другие посетители торгового заведения восприняли его эскападу неоднозначно. Кто-то предпочел не реагировать на происходящее серьезно и отшутился. Другие просто удивились, зато третьи начали громко возмущаться. Они посчитали такое поведение неприемлемым. К слову, кефир мужчина оплатил, а уже после начал возлияния.