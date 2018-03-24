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| | Загадочные вспышки по ночам пугают жителей Ростова

Загадочные вспышки по ночам пугают жителей Ростова

Сегодня, 12:25
Три ночи кряду жители Ростова становятся свидетелями таинственных вспышек по ночам. Феномен замечен на улице Платона Кляты. Горожане опубликовали в социальных сетях фотографии с необъяснимым явлением.

Загадочные вспышки по ночам пугают жителей Ростова

 

Зафиксировали загадочные огни на стройке. Когда садится Солнце за горизонт, там появляются странные вспышки. Сначала люди думали, что это свет фар, но в котловане слишком грязно, чтобы кто-то находился на этом месте постоянно. По словам очевидцев, вспышки происходят на протяжении всей ночи. Снега в этой местности нет, поэтому отсвечивать ничего не может. Одна из свидетелей необъяснимого явления собирается сходить в темное время суток на стройку и выяснить, откуда берутся огни.

Пользователи выдвинули массу вариантов. Большинство юзеров сходится во мнении о том, что вспышки появляются из-за пришельцев. По мнению некоторых, это отсвечивает вода в котловане и не нужно искать в данном явлении чего-то необычного.
Домбровский Сергей
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