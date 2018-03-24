Загадочные вспышки по ночам пугают жителей Ростова

Три ночи кряду жители Ростова становятся свидетелями таинственных вспышек по ночам. Феномен замечен на улице Платона Кляты. Горожане опубликовали в социальных сетях фотографии с необъяснимым явлением.

Домбровский Сергей

Зафиксировали загадочные огни на стройке. Когда садится Солнце за горизонт, там появляются странные вспышки. Сначала люди думали, что это свет фар, но в котловане слишком грязно, чтобы кто-то находился на этом месте постоянно. По словам очевидцев, вспышки происходят на протяжении всей ночи. Снега в этой местности нет, поэтому отсвечивать ничего не может. Одна из свидетелей необъяснимого явления собирается сходить в темное время суток на стройку и выяснить, откуда берутся огни.Пользователи выдвинули массу вариантов. Большинство юзеров сходится во мнении о том, что вспышки появляются из-за пришельцев. По мнению некоторых, это отсвечивает вода в котловане и не нужно искать в данном явлении чего-то необычного.