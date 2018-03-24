В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы

На площадке московской власти говорится, что улицу Малую Грузинскую перекроют с 15:00 до 15:20. После этого с 15:20 до 15:40 езда транспортных средств будет закрыта по Расторгуевскому переулку. С 15:40 до 16:00 заблокируют улицу Пресненский Вал. Затем заблокируют улицу Климашкину до 16:20.
Помимо этого, на сайте также размещено сообщение, что 24, 26, 27, 29 и 30 марта водителям придется искать объездные пути, так как Проективный проезд №490 будет полностью заблокирован. Заблокируют дорогу напротив строения Первого московского кадетского корпуса.
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