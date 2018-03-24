В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы

В Москве заблокируют проезд по нескольким улицам. Причиной для ограничения является прогон парада Победы и религиозная акция 24 марта. Информация об этом опубликована на сайте московских властей.

Анна Котова

На площадке московской власти говорится, что улицу Малую Грузинскую перекроют с 15:00 до 15:20. После этого с 15:20 до 15:40 езда транспортных средств будет закрыта по Расторгуевскому переулку. С 15:40 до 16:00 заблокируют улицу Пресненский Вал. Затем заблокируют улицу Климашкину до 16:20.Помимо этого, на сайте также размещено сообщение, что 24, 26, 27, 29 и 30 марта водителям придется искать объездные пути, так как Проективный проезд №490 будет полностью заблокирован. Заблокируют дорогу напротив строения Первого московского кадетского корпуса.