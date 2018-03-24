Курящий рак-алкоголик взорвал соцсети

В социальных сетях настоящей сенсацией стал рак-тусовщик, которого очевидцам удалось заснять на одной из вечеринок в Новом Орлеане. На видео рак держит в одной клешне сигарету, а в другой банку пива.

Благодаря широкому распространению в соцсетях видео с курящим и пьющим ракам за первые несколько часов после публикации успели просмотреть несколько миллионов человек.

Александр Вест

Множество пользователей не смогло сдержать смеха, увидев рака, который оказался в центре внимания участников тусовки в Новом Орлеане. Люди, окружившие рака, стали снимать на видео, как животное держит в клешнях банку пива и сигарету, словно в него вселился типичный подросток. На вечеринке все смеялись до упаду, заметив, что рак не просто держит сигарету в клешне, но и подносит её ко рту, словно делая затяжку. Дым, исходивший от зажженной сигареты в клешне рака, создавал впечатление, словно он действительно курит в окружении ошеломлённых зрителей.