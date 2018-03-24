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| | Петербург может претендовать на летнюю Олимпиаду в 2032 или 2036 году

Петербург может претендовать на летнюю Олимпиаду в 2032 или 2036 году

Сегодня, 11:43
Этот гипотетический тезис озвучил губернатор Георгий Полтавченко, выступая перед депутатами в Смольном.

Петербург может претендовать на летнюю Олимпиаду в 2032 или 2036 году

 

За несколько недель до этого народные избранники отправили главному администратору северной столицы запрос о мотивации строительства в одном из городских парков на юге Петербурга торгово-развлекательного центра с океанариумом и площадками для экстремальных видов спорта. Зеленая зона обозначенной территории находится в районе Купчино и обеспокоенные жители через депутатов пытались «отбить» свой парк площадью 36 тысяч квадратных метров от притязаний инвестора.

Депутаты предложили Полтавченко отдать застройщику аналогичную пустующую территорию, от которой в марте этого года отказался футбольный клуб «Зенит». Губернатор объяснил присутствующим, что зарезервированая для клуба территория вскоре будет востребована для строительства спортивных сооружений Олимпиады 2032 или 2036 года, заявку на проведение которой город даст уже в этом году.

Однако вице-премьер Дмитрий Козак, выступая на одном из телеканалов, сказал, что правительство готово поддержать инициативу горожан, но в практической плоскости это предложение еще не рассматривалось. 
Сергей Денисов
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