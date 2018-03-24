Ростовчан напугал желто-коричневый дождь

Недавно в Ростове-на-Дону прошли необычные осадки – желто-коричневый дождь, который напугал жителей города. Эти аномальные осадки вызвали у некоторых жителей затруднение дыхания.

Анна Котова

23 марта жители Ростова-на-Дону стали свидетелями аномальных осадков. Люди не на шутку испугались желто-коричневых капель дождя. В интернете пользователи активно обсуждали данное явление. Некоторые стали выдвигать свои предположения по поводу происхождения этой аномалии. Самым распространенный предположением стало то, что такой дождь связан с аварией на заводе, расположенном недалеко от города. Помимо обсуждения, жители жаловались, что при таких осадках им стало трудно дышать.Однако эксперты решили немного успокоить шокированных граждан. Специалисты сказали, что в таких осадках нет ничего аномального и опасного. Дождь такого цвета – это всего лишь след песка в атмосфере, который занесло в ЮФО из Африки. Также эксперты заявили, что затруднение дыхание – это всего лишь паника, которую вызвали непривычные осадки.