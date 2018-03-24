Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе

Специалисты советуют выкладывать на сайтах знакомств снимки, на которых молодые люди сфотографированы в сельской местности. Дамам нравятся юноши, запечатленные вдали от городской суеты. Спортсмены не слишком впечатляют женщин. 37% респондентов отрицательно относятся к мужчинам в тренажерных залах. Гораздо больше девушкам нравятся парни с собаками. Социологи рекомендуют чаще выкладывать в Сеть фото с домашними питомцами, поскольку такие снимки растрогают дам и у представителей сильной половины человечества появится больше шансов завоевать их сердца.
Мужчины чаще заводят знакомства с женщинами, увлекающимися спортом. Если у дамы на странице в Сети много снимков с тренажерного зала, то она привлекает внимание значительного числа поклонников. Юноши чаще приглашают таких девушек на свидания.
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