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| | Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе

Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе

Сегодня, 11:12
Сотрудники социальной сети знакомств Badoo провели исследование с целью выяснить, каких партнеров выбирают люди для создания отношений. В результате опроса оказалось, что девушки предпочитают парней, запечатленных на природе.

Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе

 

Специалисты советуют выкладывать на сайтах знакомств снимки, на которых молодые люди сфотографированы в сельской местности. Дамам нравятся юноши, запечатленные вдали от городской суеты. Спортсмены не слишком впечатляют женщин. 37% респондентов отрицательно относятся к мужчинам в тренажерных залах. Гораздо больше девушкам нравятся парни с собаками. Социологи рекомендуют чаще выкладывать в Сеть фото с домашними питомцами, поскольку такие снимки растрогают дам и у представителей сильной половины человечества появится больше шансов завоевать их сердца.

Мужчины чаще заводят знакомства с женщинами, увлекающимися спортом. Если у дамы на странице в Сети много снимков с тренажерного зала, то она привлекает внимание значительного числа поклонников. Юноши чаще приглашают таких девушек на свидания.
Домбровский Сергей
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