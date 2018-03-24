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| | В Воронеже босоногий "повелитель луж" попал в объективы камер

В Воронеже босоногий "повелитель луж" попал в объективы камер

Сегодня, 11:04
Очевидцы сообщили, что мужчина с обнаженными ногами как ни в чем не бывало ожидал сигнал о разрешении перехода на светофоре. Босоногий «морж» был одет в шорты и футболку.

В Воронеже босоногий "повелитель луж" попал в объективы камер

 

Известно, что мужчина стоял на улице Плехановской в ожидании, когда на светофоре загорится зеленый. На видео можно узреть: как только светофор дал разрешение на пересечение дороги, мужчина спокойно начал передвигаться на противоположную сторону.
Отметим, что жители Воронежа уже успели увидеть в этом году подобную картину, только тогда иной мужчина был в подобном облике в лютый мороз. Воронежцы бурно обсуждали такого необычного пешехода. Одни считали, что мужчина занимается йогой, другие предполагали, что с приходом весны вместо подснежников вылезли психи. Жители города отмечают, что в столице черноземья множество странных людей, которые совершают «невероятные подвиги».
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