Сегодня Санкт-Петербург участвует в акции «Час Земли»

Совет по молодежной политике проинформировал, что 24 марта в Санкт-Петербурге все достопримечательности останутся без подсветки. Таким образом, город поддержит мероприятие «Час Земли».

Анна Котова

24 марта примерно в 20:30 по мск более 40 зданий не будут включать свет и подсветку. Однако часом ранее на стрелке Васильевского острова начнется концертная и просветительная программа для всех жителей и приезжих Санкт-Петербурга. Таким образом власти города планируют поддержать мероприятие «Час Земли», которое будут проводить в нескольких городах страны.Напоминаем, что мероприятие «Час Земли» проводят каждый год. Эта акция предназначена для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам, а также для того, чтобы жители планеты ответственно относились к природе и ресурсам. Отметим, что в РФ «Час Земли» проводят с 2009 года. В 2017 году к этому мероприятию присоединись примерно 150 городов страны.