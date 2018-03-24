Сегодня Архангельская область останется без света в поддержку "Часа Земли"

В России уже в десятый раз подряд пройдёт международная экологическая акция под названием «Час Земли», в рамках которой всем гражданам необходимо на часть отключить все электроприборы и освещение. Присоединиться к акции предложили и подольчанам.

Александр Вест

К списку участников акции «Час Земли» официально присоединились и жители Архангельской области, которые сегодня, 24 марта, с 20:30 в течение часа обесточат все электроприборы, от которых не зависит безопасность жизнедеятельности людей, а также выключат всё освещение. Также все области Белоруссии выказали желание присоединиться к данному глобальному экологическому событию. Данная акция была создана Всемирным фондом дикой природы, в рамках которой всех небезразличных к судьбе планеты людей призывают отказаться от потребления электричества всего на один час.Стоит отметить, что энергетики не одобряют подобные акции, так как при массовом понижении энергопотребления на станциях, вырабатывающих и подающих электричество в города, происходит сброс и резкий набор нагрузки, что может оказать негативное воздействие на дорогостоящее оборудование.