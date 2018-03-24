В СМИ публиковали 7 признаков идеального партнера

Журналисты проанализировали статистику идеальных пар. В ходе исследования удалось выяснить 7 признаков подходящей половинки.

1-й признак: с ним всегда комфортно. В любом месте, в присутствии своей "половинки", человек чувствует себя открыто. Партнер не задает не нужных вопросов и не заставляет делать, то что не хочется. 2-й признак - это умение партнера смешить. Авторы анализа подчеркнули, что умение шутить важный фактор в создании гармонии в отношениях. Третьим признаком является уважение интересов друг друга и общие пути по жизни.4-й признак: проявление заинтересованности проведения дней своей половики. Сюда можно отнести также сообщения или звонки без повода. Отсутствие намерения партнера искать себе лучший вариант противоположного пола - это пятый признак. Шестой причиной считать своего избранника "половинкой" является умение второй половины ценитт своего спутника жизни. Проявление заботы замечает не только половинка, но и окружающие. Ну и седьмой признак - это желание завести общих детей.