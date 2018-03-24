Албания вводит безвизовый режим для россиян

Отмена визы – это стандартная процедура для Албании для того, чтобы привлечь на курорты приезжих из других государств. Прилететь в Албанию без данного документа смогут не только жители РФ, но и граждане таких стран: Грузии, Белоруссии, Катара, Китая и еще четырех государств. Отметим, что в 2017 году власти Албании аннулировали визы для нескольких стран с 1 мая по 15 ноября.
Албания – государство, расположенное на Балканах. Путешественников в эту страну привлекает один из древнейших городов – Дуррес, в котором располагается амфитеатр II века. Также в этом городе находится самое большое озеро балканского полуострова – Скадарское.
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