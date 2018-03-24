Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе Ветеран АТО грозился избить полицейских фаллоимитатором Уфологи сообщили о появлении большого НЛО в горах Афганистана В Воронеже босоногий "повелитель луж" попал в объективы камер «Срочно на ферму»: Поклонники раскритиковали наряд Яны Рудковской Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы вернуться в Россию Учёные рассказали об опасности шашлыка Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов В гостях у Малахова Лолита устроила дурдом с психиатром и Милоновым Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ В Австралии построят электростанцию, которая будет работать как гигантская батарейка
| | Албания вводит безвизовый режим для россиян

Албания вводит безвизовый режим для россиян

Сегодня, 10:40
Власти Албании упразднили визовый въезд в страну для россиян, который будет действовать шесть месяцев. Теперь граждане России смогут прилетать на курорт без оформления визы с 1 апреля по 31 октября. В этот промежуток времени печать будет ставиться во время прилета в загранпаспорт.

Албания вводит безвизовый режим для россиян

 

Отмена визы – это стандартная процедура для Албании для того, чтобы привлечь на курорты приезжих из других государств. Прилететь в Албанию без данного документа смогут не только жители РФ, но и граждане таких стран: Грузии, Белоруссии, Катара, Китая и еще четырех государств. Отметим, что в 2017 году власти Албании аннулировали визы для нескольких стран с 1 мая по 15 ноября.

Албания – государство, расположенное на Балканах. Путешественников в эту страну привлекает один из древнейших городов – Дуррес, в котором располагается амфитеатр II века. Также в этом городе находится самое большое озеро балканского полуострова – Скадарское.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
С начала 2015 года Индонезия отменит визы для россиян
С начала 2015 года Индонезия отменит визы для россиян

Иностранные СМИ передают, что с января 2015 года Индонезия отменит визы для граждан пяти государств, в том числе Россия.

Албания отменила визы для россиян с 25 мая по 30 сентября - МИД РФ
Албания отменила визы для россиян с 25 мая по 30 сентября - МИД РФ

По информации представителя пресс-службы МИДа России, правительство Албании с 25 мая по 30 сентября решило отменить визы для россиян.

С октября граждане 180 стран смогут получать индийские визы по прилету
С октября граждане 180 стран смогут получать индийские визы по прилету

С октября месяца 2014 года граждане 180 стран смогут получать индийские визы по прилету. Изменен визовый режим въезда на территорию Индии для гостей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости