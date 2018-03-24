Албания вводит безвизовый режим для россиян

Власти Албании упразднили визовый въезд в страну для россиян, который будет действовать шесть месяцев. Теперь граждане России смогут прилетать на курорт без оформления визы с 1 апреля по 31 октября. В этот промежуток времени печать будет ставиться во время прилета в загранпаспорт.

Анна Котова

Отмена визы – это стандартная процедура для Албании для того, чтобы привлечь на курорты приезжих из других государств. Прилететь в Албанию без данного документа смогут не только жители РФ, но и граждане таких стран: Грузии, Белоруссии, Катара, Китая и еще четырех государств. Отметим, что в 2017 году власти Албании аннулировали визы для нескольких стран с 1 мая по 15 ноября.Албания – государство, расположенное на Балканах. Путешественников в эту страну привлекает один из древнейших городов – Дуррес, в котором располагается амфитеатр II века. Также в этом городе находится самое большое озеро балканского полуострова – Скадарское.