Центр Екатеринбурга встал в пробках из-за сноса телебашни

В данный момент в центре Екатеринбурга образовались множественные дорожные заторы, связанные с тем, что из-за сноса телевизионной башни были перекрыты некоторые улицы.

Александр Вест

В связи с проводимыми процедурами по сносу екатеринбургской телевизионной башни, некоторые улицы города были перекрыты для исключения пострадавших лиц со стороны гражданского населения. В число перекрытых входят такие улицы как: 8 Марта, Куйбышева, Декабристов, а также Розы Люксембург. Заметим, пробка, превышающая в длину три километра, образовалась от Восточной улицы до Московской. По сообщению местных жителей, в данный момент движение дорожного потока практически остановлено на улице Куйбышева.На превентивных мерах, исключающих повреждение муниципальной и частной собственности при сносе телебашни, настоял свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который приказал проводить все соответствующие процедуры в соответствие с расчётами экспертов.