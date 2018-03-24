В рамках акции «Час Земли» Кремль с внешней стороны временно обесточат

Официальную резиденцию президента РФ Владимира Путина временно обесточат, дабы принять участие в международной экологической акции «Час Земли». В рамках данного мероприятия сегодня, 24 марта, с 20:30 до 21:30 одно из главных зданий Москвы лишится внешнего освещения.

Пойда Анна

В соответствии с данными, полученными от сотрудников пресс-службы Кремля, «Час Земли» представляет собой международную акцию, которую традиционно каждый год проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). Главная цель данного мероприятия заключается в привлечении внимания жителей планеты к глобальным проблемам, преимущественно касающихся изменения климата.Согласно установленным правилам, участники акции со всего земного шара в идентичное время ровно на час должны обесточить свое жилье, а на зданиях, которые считаются символами различных государств, выключают внешнюю декоративную подсветку.