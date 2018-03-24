В рамках акции «Час Земли» Кремль с внешней стороны временно обесточат

В соответствии с данными, полученными от сотрудников пресс-службы Кремля, «Час Земли» представляет собой международную акцию, которую традиционно каждый год проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). Главная цель данного мероприятия заключается в привлечении внимания жителей планеты к глобальным проблемам, преимущественно касающихся изменения климата.
Согласно установленным правилам, участники акции со всего земного шара в идентичное время ровно на час должны обесточить свое жилье, а на зданиях, которые считаются символами различных государств, выключают внешнюю декоративную подсветку.
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