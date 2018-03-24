Писательницу Джоан Роулинг осудили за лайк «мужчин в платьях»

Британскую писательницу Джоан Роулинг пользователи соцсети Twitter осудили за лайк опубликованного поста о «мужчинах в платьях» и обвинили ее в трансфобии.

Создатель серии книг о Гарри Поттере в своем Twitter отметила как понравившийся пост активистки, в котором трансгендеров называют «мужчинами в платьях». «У мужчин в платьях и то больше солидарности. Это женоненавистничество!» — заявила активистка.Многие подписчики были возмущены действием британской писательницы и стали на защиту трансгендерных женщин. Одна из подписчиц-трансгендеров заявила, что она не вторгается в женский мир и не является «мужчиной в платье». Нашлись среди подписчиков и защитники Джоан Роулинг. По их мнению, один лайк не делает из писательницы «трансфоба».Писательница, продюсер, сценарист Джоан Роулинг стала всемирно известной после выхода бестселлера о приключениях Гарри Поттера. Тираж книг о невероятных приключениях юного мага составил более 400 млн экземпляров.