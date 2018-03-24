Новейшие российские оружейные разработки показали на видео

В Сети опубликовали видео, где представлены самые новейшие разработки в плане вооружения. Российские эксперты считают, что по всему миру нет никаких аналогов новой техники.

Известно, что Россия желает выпустить оружие, которое сможет вернуть себе ядерное равноправие среди конкурирующих в сфере орудий подобного вида.Разработки «Кинжал», ядерные ракеты «Сармат», гиперзвуковые установки «Авангард» и беспилотные подводные аппараты, вызвали у властей американского государства немало переживаний. Главнокомандующий армией Пентагона Джон Хайтен заявил пресс-службам, что в США нет методов защиты против российских гиперзвуковых установок. Генерал армии Пентагона также добавил, что Россия из-за этого вынуждена разрабатывать новую технику, которая будет более щадящей. Таким образом Россия восстановит нарушенный международный паритет.В ролике заявляли о возможностях новых орудий. Сверхзвуковые ракеты запустят с истребителя МиГ-31. Также эксперты отметили, что самолеты летают в 10 раз быстрее скорости звука. При такой возможности истребители становятся неуязвимыми. Противоракетные установки не могут распознать траектории полета российской новейшей военной техники.