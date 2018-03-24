Новейшие российские оружейные разработки показали на видео

Известно, что Россия желает выпустить оружие, которое сможет вернуть себе ядерное равноправие среди конкурирующих в сфере орудий подобного вида.
Разработки «Кинжал», ядерные ракеты «Сармат», гиперзвуковые установки «Авангард» и беспилотные подводные аппараты, вызвали у властей американского государства немало переживаний. Главнокомандующий армией Пентагона Джон Хайтен заявил пресс-службам, что в США нет методов защиты против российских гиперзвуковых установок. Генерал армии Пентагона также добавил, что Россия из-за этого вынуждена разрабатывать новую технику, которая будет более щадящей. Таким образом Россия восстановит нарушенный международный паритет.
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