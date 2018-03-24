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Новейшие российские оружейные разработки показали на видео

Сегодня, 08:59
В Сети опубликовали видео, где представлены самые новейшие разработки в плане вооружения. Российские эксперты считают, что по всему миру нет никаких аналогов новой техники.

Новейшие российские оружейные разработки показали на видео

 

Известно, что Россия желает выпустить оружие, которое сможет вернуть себе ядерное равноправие среди конкурирующих в сфере орудий подобного вида.

Разработки «Кинжал», ядерные ракеты «Сармат», гиперзвуковые установки «Авангард» и беспилотные подводные аппараты, вызвали у властей американского государства немало переживаний. Главнокомандующий армией Пентагона Джон Хайтен заявил пресс-службам, что в США нет методов защиты против российских гиперзвуковых установок. Генерал армии Пентагона также добавил, что Россия из-за этого вынуждена разрабатывать новую технику, которая будет более щадящей. Таким образом Россия восстановит нарушенный международный паритет.
В ролике заявляли о возможностях новых орудий. Сверхзвуковые ракеты запустят с истребителя МиГ-31. Также эксперты отметили, что самолеты летают в 10 раз быстрее скорости звука. При такой возможности истребители становятся неуязвимыми. Противоракетные установки не могут распознать траектории полета российской новейшей военной техники.
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