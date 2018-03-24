Волжан возмутила укладка асфальта в лужи перед ЧМ

Многие волжане стали свидетелями достаточно нелепой картины, когда сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» занимались укладкой асфальта, который клался прямо поверх луж и грязи. Сотрудников комбината не беспокоило, что разливаемая по дорожному полотну смола, тут же смешивалась с грязевыми потоками и водой. Многие пользователи в Сети были шокированы обнародованными кадрами, так как это, по их словам, является превышением всех возможных норм и явным проявлением глупости городской администрации.
Также некоторые пользователи заметили, что и при таких условиях можно производить укладку дорожного полотна, однако, при соблюдении ряда условий и процедур, коими не удосужились заняться незадачливые сотрудники, мешающие асфальтобетонную смесь с грязью.
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