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| | Волжан возмутила укладка асфальта в лужи перед ЧМ

Волжан возмутила укладка асфальта в лужи перед ЧМ

Сегодня, 08:54
Жители российского города Волжский поделились в социальных сетях фотоматериалами, на которых запечатлён процесс укладки асфальта. Горожан возмутило, что из-за спешной подготовки к ЧМ-2018 асфальт укладывается прямо в грязи и лужах.

Волжан возмутила укладка асфальта в лужи перед ЧМ

 

Многие волжане стали свидетелями достаточно нелепой картины, когда сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» занимались укладкой асфальта, который клался прямо поверх луж и грязи. Сотрудников комбината не беспокоило, что разливаемая по дорожному полотну смола, тут же смешивалась с грязевыми потоками и водой. Многие пользователи в Сети были шокированы обнародованными кадрами, так как это, по их словам, является превышением всех возможных норм и явным проявлением глупости городской администрации.

Также некоторые пользователи заметили, что и при таких условиях можно производить укладку дорожного полотна, однако, при соблюдении ряда условий и процедур, коими не удосужились заняться незадачливые сотрудники, мешающие асфальтобетонную смесь с грязью.
Александр Вест
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