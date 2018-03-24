В Нидерландах появилась газета, рассказывающая правду о России

В Голландии стали издавать газету, которая рассказывает о реальной ситуации в России. Газета бесплатная и пока выходит только на бумажном носителе. Называется De Andere Krant, что в переводе означает «другая сторона», «другая газета». Информацию об этом обнародовал в своем микроблоге социальных сетей главный редактор издания Сандер Компагнер.

Сергей Денисов

Газета распространяется на улицах голландских городов волонтерами. Это альтернативное мнение журналистов, которые покусились на устойчивые маркеры жителей Нидерландов в отношении России. Основные мировоззренческие позиции жителей уютной Голландии подвергаются эрозии со стороны нового издания. Во-первых, Россия – это не империя зла, а сложный организм, который, несмотря на свою полиэтничность, имеет очень высокий запас государственной прочности. Во-вторых, США – не есть эталон демократии и образец для подражания. В-третьих, Россия и США не естественные враги в силу различия национального менталитета народов. В-четвертых, Россия и Европа имеют общее прошлое и будущее и так далее.Газета выходит большим тиражом для такой маленькой страны, как Нидерланды. Первые два выпуска издания имели успех и спрос на альтернативное мнение превышает предложение. В планах издательства имеет место проект распространить «обрушение стереотипов» в отношении США. Великобритании, Германии и других стран Европейского союза.